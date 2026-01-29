外出中にスマホを出し入れするのが地味に面倒に感じることが多々。スマホを落とさないように気を使うのも、積み重なると意外とストレスになります。ダイソーで見つけた黒バッグが、そんなモヤモヤを解消してくれました！スマホをバッグに入れたまま操作できて便利。他にも嬉しい機能が満載で使い勝手抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマートフォンも操作できるサコッシュ価格：￥330（税込）販売ショップ：ダ