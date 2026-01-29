作業の合間に手元や足元をリフレッシュしたい……そんなときに役立つのが、セリアの貼るだけで“ツボ押し”を作れるシールタイプのアイテム。机や椅子など、普段使っている場所に仕込んでおけば、意識せず自然に刺激できるのがポイント。いかにも使っている感がなく、目立たずこっそり使えるさりげなさが魅力です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：貼るツボ押しシール価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径16×高さ