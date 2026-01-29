トキエアは、神戸発着のアイランドホッピングチャーター便を運航する。沖永良部島と隠岐諸島を巡る、2月3日発の2泊3日のツアーで、機材はATR72-600型機を使用する。神戸と直行便のない離島をダイレクトに結ぶことで、島々を効率的に巡る新たな移動手段としての可能性を実証する。