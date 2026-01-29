もう2月になるというのに、まだまだお正月のお餅が余ってる…。そんな方はダイソーのお餅用の調理器を使って、手軽においしくお餅を楽しみませんか？電子レンジで50秒ほど加熱するだけなので、忙しい時でも調理が可能。面倒な手間がなくなるので、消費が捗ること間違いなしですよ♪ぜひチェックしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：電子レンジ調理器（餅用）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJA