【ソウル共同】韓国サムスン電子が29日発表した2025年10〜12月期の連結決算は、本業のもうけを示す営業利益が前年同期と比べ3.1倍の20兆1千億ウォン（約2兆2千億円）となった。売上高は23.8％増の93兆8千億ウォンだった。半導体価格の高騰などを受け、いずれも四半期として過去最高額を更新した。25年通年の営業利益は前年比33.2％増の43兆6千億ウォン、売上高は10.9％増の333兆6千億ウォンだった。