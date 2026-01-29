【ベルリン共同】ウクライナのブラシウク大統領顧問（制裁政策担当）は28日、ウクライナ侵攻を続けるロシアが制裁逃れに利用しているタンカーや貨物船など「影の船団」について、現在も約70％が稼働を継続しているとの見方を示した。ロシアに対する経済的圧力が不十分だとして、制裁強化を求めた。訪問先のドイツの首都ベルリンで記者団に語った。ウクライナ攻撃に使用されるミサイルに「少なくとも100個の西側諸国制の部品が