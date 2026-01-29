Hey! Say! JUMPの八乙女光が出演する舞台『小さな神たちの祭り』のメインビジュアルが公開。堺小春、斉藤暁ら全キャストも発表された。舞台『小さな神たちの祭り』全公演スケジュール（一覧）東日本大震災で家族を失った青年が、喪失と向き合いながら、周囲との絆と家族愛の中で再び前へ踏み出していく姿を描く作品。昨年末に逝去した脚本家・内館牧子氏による同名小説を原作に、演出・鈴木裕美氏、脚本・G2が手がける。主人