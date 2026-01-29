熱烈なプロ野球・阪神ファンで知られる俳優で作家の中江有里（５２）の著書「日々、タイガース、時々、本。猛虎精読の記録」（徳間書店）が、多くの虎党の共感を得ている。ユニホームやキャップに身を包み、スタンドで熱心に応援する姿がＳＮＳで話題となっていたが、実はファン歴は３年ほど。いまや春季キャンプ、シーズンと一年中、密着する阪神への熱い思いをこのほど、本紙インタビューで激白した。大阪出身ながら、１０