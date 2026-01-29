三井不動産が2026年4月より、舟運プロジェクト『&CRUISE』として日本橋〜豊洲間でフル電動旅客船の定期航路をスタートさせる。同社によれば、民間企業によるフル電動旅客船の定期航路は国内初だという。担当者は「買い物、通勤といった日常使いはもちろん、国内外の旅行者の移動手段として、また有事の際には人・物資の輸送にも利用できます」とアピールする。本稿ではメディア試乗会の模様をお伝えする。三井不動産がフル電動