ANAの客室乗務員として初めて、65歳定年まで勤め上げた大宅邦子さん。国際線路線の立ち上げにも携わり、主に国際線のファーストクラスで長く乗務してきた。45年間のCA人生を振り返った大宅さんは「本当に恐ろしい失敗が潜んでいるのは、新人時代ではない」という――。※本稿は、大宅邦子『新版選んだ道が、一番いい道』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／YakobchukOlena※写真はイメージです -