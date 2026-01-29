巨人の１軍合同自主トレが２９日、宮崎でスタートした。午前９時前からひなた宮崎県総合運動公園のサブグラウンドでウォーミングアップを開始した。坂本勇人内野手は体調不良のため、大事を取ってホテルで静養。合同自主トレ初日の２８日はウォーミングアップ、キャッチボールを終えて練習を切り上げていた。この日の合同自主トレは坂本を除く３６選手が参加している。