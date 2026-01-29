イメージです　※画像生成にAIを使用しています女子SPA！

ゴミ捨て場は監視、お茶会では悪口…田舎移住を後悔した50代女性

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 10年前、東北地方の某県に引っ越したという50代女性に話を聞いている
  • 田舎は人情に厚い」「助け合い」といったイメージは崩されることとなった
  • 「不燃ゴミを中身が見えない袋に入れるな!」と匿名文書が届いたことも
記事を読む

