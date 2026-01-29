［直前診断］ ＜２＞スピードスケートショートトラックミラノ・コルティナ冬季五輪は来月６日の開幕が目前に迫っている。最後の調整を進める各競技の日本代表の選手やチームの仕上がり具合などをチェックする。目標は複数「金」含むメダル５個スピードスケート日本代表チームが目指すのは複数の金を含むメダル５個。エースとして中心となるのが、前回２０２２年北京五輪でも４個のメダルを獲得した女子の高木美帆（ＴＯＫＩ