2月14日のバレンタインデーにちなみ、おちょこを特別価格で販売する「上野（あがの）焼バレンタイン猪口（ちょこ）展」が同1〜14日、福岡県福智町上野の上野焼陶芸館で開かれる。各窯元が趣向を凝らした約400点が会場に並ぶ予定。主催する上野焼協同組合の柿原ふき子さん（49）は「手作りなので、一つとして同じ物はない。大切な方にプレゼントしては」と呼びかける。