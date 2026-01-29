ヤンキースは28日（日本時間29日）、ロッキーズとのトレードで救援右腕のアンヘル・チビイ投手（23）を獲得したと発表。代わって傘下マイナーのTJ・ラムフィールド内野手（25）がロッキーズに移籍する。ドミニカ共和国出身のチビイは2024年にロッキーズでメジャーデビュー。同年は30試合に登板し、2勝3敗、防御率4・55。昨季は43試合に登板し1勝5敗、防御率7・06だった。大リーグ公式サイト「MLB.com」は今回のトレードで、