ＮＹ原油時間外取引4カ月ぶり高値米がイランに交渉応じなければ攻撃と警告 東京時間08:37現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.67（+0.46+0.73%） NY原油は時間外でも上昇、昨年9月29日以来の高値をつけている。米国によるイラン攻撃の可能性が高まっている。 トランプ米大統領はイランに早く交渉のテーブルに着くよう求め「時間は迫っている、まさに刻一刻と迫っている！」「