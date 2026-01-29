ＮＹ金時間外取引上昇の勢い止まらず米国不信や地政学リスク 東京時間08:59現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5603.80（+263.60+4.94%） NY金上昇の勢い止まらず、最高値を更新。銀価格も最高値。 トランプ米政権不信からのドル離れ、米国のイラン攻撃の可能性などを受け、金を含む貴金属価格が上昇している。 トランプ大統領がイランへの新たな大規模攻撃を検討しており、選