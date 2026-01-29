秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午前5時19分に発表しました。県内は、強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、30日明け方にかけて大雪となるところがあるでしょう。大雪に注意・警戒してください。＜概況＞日本付近は冬型の気圧配置となっています。また、30日にかけて上空には強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため、県内では大雪となるところがあるでしょう。発達した雪雲が