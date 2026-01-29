北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではサッカージャーナリストの後藤健生氏の見解をお届けする。――◆――◆――完成度の高いチームだけにサプライズは必要ない。冨安健洋は長期離脱の後、どこまで復調できるか不安もあるので現段階では選出しなかったが、復活に期待したい。伊藤にも同様の不安はあるが、左SB