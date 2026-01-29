女優の佐々木希（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。年越しを過ごした地元・秋田での様子を投稿した。「年越しはいつも通り秋田」とつづり、秋田での姿を披露。「美味しいもの食べて、雪の中遊んで、テレビをゆっくり見て、子供達は実家を走り回って、そして歌って、秋田のみんなと会って」と記した。オリックスの吉田輝星投手、シンガー・ソングライターの高橋優、バスケB1秋田の田口成浩、フリーアナウンサーの相場