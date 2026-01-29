佐賀県伊万里市で２０１１年４月、指定暴力団九州誠道会（現・指定暴力団浪川会、福岡県大牟田市）系組幹部（当時５７歳）ら２人が銃撃され死傷した事件で、福岡県警などの合同捜査本部が、抗争相手だった指定暴力団道仁会（同県久留米市）元理事長の坂本康弘被告（７０）（別の殺人罪などで公判中）について、殺人と殺人未遂、銃刀法違反の疑いで逮捕状を取ったことが２８日、捜査関係者への取材でわかった。合同捜査本部は同日