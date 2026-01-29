社会人野球の日本新薬に10年選手ならぬ、超異例の“20年マネジャー”がいる。2007年1月からチーム運営に携わる小西伸幸チーフマネジャー（46）だ。今年で、その道20年目を迎えた裏方の、これまでの歩みや仕事への取り組み方にスポットライトを当て、紹介する。前後編の後編。（惟任貴信）「任期は平均5年前後」と言われる社会人野球のマネジャーとして、キャリア20年目を迎えた小西が考える「社会人野球のマネジャー」とは―