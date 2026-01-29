トランプ米大統領はイランに対し、核をめぐる「公正な」交渉に応じるよう求めた/Alex Brandon/AP（CNN）トランプ米大統領は28日、イランに対し核をめぐる「公正な」交渉に応じるよう促し、応じなければ前回の核開発関連施設への攻撃よりもはるかに激しい軍事行動を取ると警告した。米軍は中東で複数日にまたがる演習を実施する予定で、米政権は中東地域で軍事的プレゼンスを強化している。トランプ氏は空母「エイブラハム・リンカ