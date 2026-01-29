歌手でタレント・あのが27日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。Xのプロフィールアイコンを“真っ黒”にしている理由を明かした。あの○「黒アイコンが代表作」変更を検討も…長年、Xのプロフィールアイコンに黒い画像を使っているあのは、「なんなら、黒アイコンの人でもあります」と自負。霜降り明星・粗品と初対面したときも、「知ってますよ。黒アイコンの人