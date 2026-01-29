Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。朝の散歩中、周囲の音も聞きながらお気に入りのPodcastを楽しむ。外国人に道を尋ねられても、一瞬でAI通訳に切り替えてスマートに対応する。そんな「テクノロジーが日常に溶け込む」心地よさを、一体型デバイス「AuraBuds X5L」が教えてくれました。ケース画面のタッチ操作でAI翻訳を使う