Image: TOTO 朝起きて、トイレに座って、スマホでニュースを見る。そんな日常に欠かせないTOTOのトイレが、実はスマホの中まで支えている──。って書いてみたけど、ピンとこないですよね。でも、「AIブーム」を理由に2026年1月22日、TOTOの株価は一時11％も急騰し、5年ぶりの上昇率を記録したのです。トイレと人工知能、一見すると何の関係もなさそうですが、実は結びついていました。便器