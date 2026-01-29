「自分の課題であるバッティング、ブロッキングを良くしたいと思って、一番はバッティングを率を残せなかったので、そこを伸ばせたらいいなと思ってウィンターリーグをやっていました」。ロッテの富山紘之進は都城秋季キャンプ終了後の11月22日から『ジャパンウィンターリーグ アドバンス2025』に参加し、実戦で技術向上を図った。打撃面では昨季、タイミングの取り方を色々と変えていたが、これだというものをウィンターリ