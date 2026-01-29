今日元気で会った人でも、明日会えるとは限らない。再会を約束しても、次はないかもしれない。(『喪の旅 愛しい人に出会い直す』より)愛する人を失ったとき、人はどのように生きていけばいいのでしょうか。悲しみを抱えたまま、それでも日々を重ねていく中で、少しずつ見えてくるものがあります。今回は、死別の悲しみを抱いてどう生きていくかを取材した河合真美江さんの著書『喪の旅 愛しい人に出会い直す』(ディスカヴァー・ト