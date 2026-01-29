これは筆者の友人Mの息子が幼稚園児の時のエピソードです。ある日、Mは幼稚園に通う息子と一緒に近所のスーパーで買い物をし終えて、レジの列に並んでいました。混雑した時間帯で、突然に高齢の男性が横入りをしてきたのですが、さらに理不尽なトラブルが続きました。しかし、その時の息子の一言が大人たちに気づきをもたらしました。 混雑する夕方のスーパーで横入りしてきた上に……