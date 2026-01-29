美人女優の娘であることを公表した女子アナウンサーが、プライベート姿を公開した。２９日までにインスタグラムで「２枚目はごはんまだかな〜の顔」とつづったのは、女優・斉藤慶子の娘であることを公表しているＣＢＣの中村彩賀アナウンサー。レストランでの伏し目がちなショットを披露した。この投稿にファンからは「可愛過ぎるよぉ」「いつ見ても綺麗な方ですね」「素敵な写真」などの声が寄せられている。