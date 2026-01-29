―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第565回をよろしくお願いします。◆加齢臭ケアにもなる「香水」をチェック歳を重ねてくると気になるのが「臭い」です。皮脂成分は30代から変化が始まり40代、50代になると背中や頭、首の後ろなどから主に枯れたような独特の匂いを発し始めるのです。男女問わずに