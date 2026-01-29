2026年FIFAワールドカップで日本と同組となるグループFのオランダ代表を巡り、大会ボイコットを求める動きが国内で急速に拡大している。『NLtimes』によれば、ジャーナリストのテウン・ファン・デ・クーケン氏が主導する嘆願書には、すでに15万2000人を超える署名が集まったという。発端となっているのは、ドナルド・トランプ大統領の移民政策や、グリーンランド併合を示唆する発言だ。嘆願書では、これらの姿勢がNATOの結束や世界