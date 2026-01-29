欧州最高峰の舞台で、フットボール史に刻まれる狂乱のドラマが生まれた。ジョゼ・モウリーニョ率いるSLベンフィカが、レアル・マドリードを撃破。自らは劇的にプレイオフ圏内へ浮上し、同時にレアルをトップ8から弾き落とすという、大番狂わせを演じてみせた。90分終了時点でベンフィカは25位。プレイオフ進出はほぼ絶望と見られていた。しかし、98分にすべての前提を覆す瞬間が訪れる。主役となったのは、ベンフィカの守護神アナ