CLリーグフェーズ第8節が行われた。CLはフォーマットの変更があり、従来のグループステージ制からリーグフェーズ制に移行している。リーグフェーズでは上位8チームの決勝トーナメント進出が決まり、残りの8枠を9位から24位のチームでプレイオフを行い、決めることになる。このプレイオフはホーム&アウェイの2試合制となっており、これからの過密日程を考えると、ストレートインでの進出を決めたいところ。第8節前の時点でここ