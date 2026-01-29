史上最大級のファッションフェスタ『東京ガールズコレクション（以下、TGC）』がプロデュースする日本最大級のガールズオーディションプロジェクト『TGC AUDITION 2026』のファイナリスト27名が発表された。本日1月29日（木）よりWEB投票の受付が開始。投票は毎日1人1回まで。ぜひ“推し”の候補者を見つけて、応援しよう！『TGC AUDITION 2026』とは…？ファイナリストはプロダクション所属が約束©SBC湘南美容クリニック pre