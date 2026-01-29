（MCU）「ホークアイ」のシーズン2は実現する、それとも実現しない？ ホークアイ／クリント・バートン役のジェレミー・レナーと関係者のあいだで証言が錯綜している。 米は、MCUの新作ドラマ「ワンダーマン」のショーランナーであるアンドリュー・ゲストに、「ホークアイ」シーズン2の可能性を尋ねた。『ファンタスティック４：ファースト・ステ