【ニューヨーク＝平沢祐】昨秋のドラフト会議でソフトバンクから１位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（米スタンフォード大）が２８日、オンラインで報道陣の取材に応じた。指名を「大変光栄に思う。率直に、うれしい気持ちでいっぱい」と受け止めた一方、「まず（２年目の）シーズン、自分自身の責任と役割を果たすことに集中していきたい」と強調した。学業と野球で朝から晩までスケジュールが詰まっているという留学生活。「