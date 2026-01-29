中国国家林業草原局が1月27日に伝えたところによると、中国の竹産業は近年規模の拡大が続き、製品の種類が充実して業態も多様化し、主要な竹製品の生産効率と付加価値のいずれもが向上しています。竹製品の種類は現在までに1万5000種を超え、竹産業の年間生産額は5200億元（約11兆4800億円）を超えました。世界的なプラスチック汚染と気候変動への対策として、中国政府と国際竹籐ネットワーク（INBAR）は2022年6月に共同で「竹でプ