映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズ の制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、3月18日（水）から9月6日（日）までの期間限定で、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催する。【写真】ビューン、ヒョイ！羽が宙に浮かぶ印象