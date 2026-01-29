昨季にダニエル・ポヤトス監督が退任し、今季からイェンス・ウィッシング新監督が指揮を執るガンバ大阪は１月28日、J１百年構想リーグのキャプテンおよびリーダーシップグループを発表した。主将には中谷進之介が就任。2023年から昨季まで腕章を巻いていた宇佐美貴史から引き継ぐ形となった。29歳のDFは、クラブの公式サイトを通じて「今シーズンよりキャプテンに就任しました、中谷進之介です。歴史あるこのクラブの腕章を巻