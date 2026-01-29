車上から訴えるゆりやん、南沙良 ゆりやんレトリィバァ監督、南沙良、前田旺志郎、アオイヤマダ、九条ジョー、鈴木福、本島純政、田中麗奈が28日、東京・新宿歌舞伎町で「映画『禍禍女』公開直前！大演説会 in 新宿・歌舞伎町」に出席した。本作は、初監督のゆりやんの恋愛の全てを詰め込んだ映画。執拗に男たちに付きまとう“禍禍女”の姿を描く。極寒の歌舞伎町でゆりやんは、宣伝カーの車上から約20分の街頭演説