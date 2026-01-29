東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.39高値183.57安値182.58 184.77ハイブレイク 184.17抵抗2 183.78抵抗1 183.18ピボット 182.79支持1 182.19支持2 181.80ローブレイク ポンド円 終値211.85高値212.03安値210.07 214.52ハイブレイク 213.28抵抗2 212.56抵抗1 211.32ピボット 210.60支持1 209.36支持2 208.64ロ&#1254