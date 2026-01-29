東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7041高値0.7043安値0.6977 0.7130ハイブレイク 0.7086抵抗2 0.7064抵抗1 0.7020ピボット 0.6998支持1 0.6954支持2 0.6932ローブレイク キーウィドル 終値0.6061高値0.6062安値0.6008 0.6133ハイブレイク 0.6098抵抗2 0.6079抵抗1 0.6044ピボット 0.6025支持1 0.5990