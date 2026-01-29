通貨別短期トレンド一覧 1.円＜↑↑↑＞ 2.カナダドル＜↑↑＞ 3.スイスフラン＜↑↑＞ 4.豪ドル＜↑＞ 5.ポンド＜↑＞ 6.NZドル＜↑＞ 7.ユーロ＜↑＞ 8.ドル＜↓↓↓＞ 1月29日8時10分時点