ＮＹ金時間外でも上昇、最高値更新ドル安の流れ変わらずとの声 東京時間08:22現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5496.00（+155.80+2.92%） NY金は時間外でも上昇し最高値を更新、銀価格も最高値を付けている。地政学リスクや米政府閉鎖懸念によりドル安の流れは変わらずとの声。 トランプ米大統領がドル安懸念していないと発言しドルが急落する場面が見られたが、その後ベッセント