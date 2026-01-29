ブルージェイズは28日（日本時間29日）、ウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に同国代表として出場すると正式発表した。ゲレロは昨季は156試合で、打率・292、23本塁打、84打点を記録。ブ軍の主砲としてチームの32年ぶりワールドシリーズ進出に貢献した。出場意向をすでに表明していたが、保険会社による審査などを待っていたことから、正式発表がこの時期にな