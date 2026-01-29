【欧州CLリーグフェーズ第8節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 2-0(前半2-0)ガラタサライ<得点者>[マ]アーリング・ハーランド(10分)、ラヤン・シェルキ(29分)<警告>[ガ]マリオ・レミナ(19分)観衆:35,259人