２８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１２．１９ドル高の４万９０１５．６０ドルと小反発した。オランダの半導体製造装置大手ＡＳＭＬホールディング＜ASML＞の決算内容が良好だったとの受けとめから、ＡＩ・半導体株に買いが入り全体相場を押し上げた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は市場のコンセンサス通り、４会合ぶりに政策金利を据え置いた。株式市場への影響は比較的軽微なものとなった。 ユナイテッ