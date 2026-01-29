【欧州CLリーグフェーズ第8節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 0-2(前半0-0)トッテナム<得点者>[ト]ランダル・コロ・ムアニ(47分)、ドミニク・ソランケ(77分)<警告>[ト]グリエルモ・ビカーリオ(74分)、ジョアン・パリーニャ(90分+2)観衆:58,000人└トッテナムのCL16強入りが決定!! 敵地でフランクフルト撃破、自力で決勝Tストレートイン決める