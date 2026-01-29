・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６３．２１ドル（＋０．８２ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５３４０．２ドル（＋２１９．６ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝１１３１１．１セント（＋７５８．８セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５３６．００セント（＋１２．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４３０．００セン